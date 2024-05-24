Любимчик Синатры избавится от дома на Кейп-Коде

WSJ: джазмен Гарри Конник-младший продает особняк на Кейп-Коде за $12,5 млн Американский джазовый музыкант, певец и актер Гарри Конник-младший решил избавиться от своего особняка с пятью спальнями на полуострове Кейп-Код.
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