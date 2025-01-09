Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Главное к этому часу

Лесные пожары продолжают бушевать в Калифорнии — земле кинозвезд и золотых пляжей. Огонь, питаемый штормовыми ветрами, беспощадно пожирает в Лос-Анджелесе все на своем пути — от деревьев до роскошных вилл и престижных заведений.
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