Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Главное к этому часу

Лесные пожары продолжают бушевать в Калифорнии — земле кинозвезд и золотых пляжей. Огонь, питаемый штормовыми ветрами, беспощадно пожирает в Лос-Анджелесе все на своем пути — от деревьев до роскошных вилл и престижных заведений.