"Довоюй, родной! Дотерпи, родной! Не давай вздохнуть злому ворогу!" Авторы песни "Всё у нас с тобой нынче поровну" - Роберт Рождественский и Евгений Птичкин.
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"Довоюй, родной! Дотерпи, родной! Не давай вздохнуть злому ворогу!" Авторы песни "Всё у нас с тобой нынче поровну" - Роберт Рождественский и Евгений Птичкин.