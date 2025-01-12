В новогодние каникулы мы наблюдали очередной раунд невиданного политического хамства со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Большая игра Баку: Алиев хамит. В Кремле молчание. Всё уже решено?
Комментарии
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РК
Роман Куражев
Азеров вон из России 🇷🇺.
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10 час.
Валерий Петровский
В качестве компенсации азеры в кремлевском дворце собрались на концерте Емина
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7 час.
лл
лина любимцева
Не нужно было спешить извиняться! А так извинились, ОНО и решило не только нагло усесться за стол, но и ноги водрузить на стол ....
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2 час.
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