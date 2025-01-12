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  • Вячеслав Дегтярев
    да это ещё с 1970-х известно....... тоже ТИПА - свежая информация.....- ничего нового в её статье и потом в комментах...Судьба релоканта:...
  • НС
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    ((Кто громче всех кричит "пожар"? 😀 Вот и о педрилах громче всех орут и думают - самые прожженные 🐔, такие как генрих!Мне Воробьёва сов...

Большая игра Баку: Алиев хамит. В Кремле молчание. Всё уже решено?

Большая игра Баку: Алиев хамит. В Кремле молчание. Всё уже решено?

В новогодние каникулы мы наблюдали очередной раунд невиданного политического хамства со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Комментарии
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РК
Роман Куражев
Азеров вон из России 🇷🇺.
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10 час.
Валерий Петровский
В качестве компенсации азеры в кремлевском дворце собрались на концерте Емина
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7 час.
лл
лина любимцева
Не  нужно было спешить извиняться!  А так извинились, ОНО и решило не только нагло усесться за стол, но и  ноги водрузить на стол ....
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2 час.

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