Глава киевского режима Владимир Зеленский лично согласовывает списки тех политических оппонентов, который необходимо убить, ярким примером является убийство бывшего депутата Вреховной рады Украины Ильи Кива, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники.