Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    дурак он и есть дурак, хоть как его назовиВ Госдуму внесен ...
  • Evgenija Palette
    Прямо, политическое (дело)... Обыкновенный БАРЫГА, пьяница и наркоман... Хотя... ПОЛИТИКА, благодаря папаше - тоже "п...Адвокаты Хантера ...
  • leonid
    Подляк, ты должен быть первым в мобилизационном списке, будь уверен народ за тобой потянется хоть и без ног, хоть  бе...Подоляк: Мобилиза...

Рогов: Зеленский самостоятельно согласовывает ликвидационные списки

Рогов: Зеленский самостоятельно согласовывает ликвидационные списки

Глава киевского режима Владимир Зеленский лично согласовывает списки тех политических оппонентов, который необходимо убить, ярким примером является убийство бывшего депутата Вреховной рады Украины Ильи Кива, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх