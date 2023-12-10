Срубы по-фински: идеальное место для единения с природой и побега от городской суеты

Одноэтажные деревянные дома финской архитектурной компании Pluspuu Oy. Что может быть желанней и романтичней, чем уединенный домик вдали от городской суеты, где можно наслаждаться тишиной? Такое стремление современных людей подметили архитекторы финской компанией Pluspuu Oy и создали просто уникальные срубы, которые уж точно помогут сбежать от повседневности и обеспечить идеальное единение с природой.