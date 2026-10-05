⚡️ВС РФ поразили на переходе морем южнее Одессы сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ Кроме того, нанесены удары по хранилищам с ГСМ в порту Черноморск и сухогрузу с военным имуществом для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны России.