⚡️ВС РФ поразили на переходе морем южнее Одессы сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ Кроме того, нанесены удары по хранилищам с ГСМ в порту Черноморск и сухогрузу с военным имуществом для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны России.
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