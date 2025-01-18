ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ И САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ

Доброго вечера, Малик. Вы хотя бы приблизительно поняли, что написали? " по одной из двух своих спиралей ДНК" означает, что каждый из нас имеет двойную спираль ДНК, а ребенок получает одну половину двойной спирали от отца, а одну от матери. Конечно, в двойной спирали ребёнка заложено строение физического тела, НО! так же заложено, как план построения для ДУШИ, развитие мозга Человека, т.е. функционирование всех 12 систем организма, а так же развитие интеллекта и интуиции, просто необходимо соответствующее окружение. Вот, как-то так понимаю в первом приближении. Удачи.

Валерий Холодок

Доброго вечера, тезка. Структура мыслительного процесса на чём строится? Может быть на совете Иисуса: ==="Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое (Мф. 7:24–27)."=== В сущности ту же мысль можно найти и в других основных Религиях, да и просто житейская Мудрость говорит о том, что свой Храм ДУШИ необходимо строить на Мудрости Древних и последних достижениях науки. Всего доброго.