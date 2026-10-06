Экс-министр туризма Яковлев арестован на трое суток за скандал с футболистами

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода назначил бывшему главе министерства туризма Нижегородской области Сергею Яковлеву трое суток ареста по ч.
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