Участие в Совете отцов ´Истинное предназначение мужчины: было, есть и будет´.

7 декабря 2023 года на базе ГУО ´Детский сад № 108 г. Могилева´ (г. Могилев, ул. Каштановая, д. 3) состоялся Совет отцов для педагогических работников, участвующих в реализации инновационного проекта ´Внедрение модели формирования культуры межличностного общения детей дошкольного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в .