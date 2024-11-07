Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Алекс Сэм
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«Разрешаю ударить», — Бородина раскрыла, как воспитывает дочь

«Разрешаю ударить», — Бородина раскрыла, как воспитывает дочь

Парочка сладкая, а законы воспитания детей — строгие! Что там придумали Бородина и ее новый мужчина Сердюков? Корреспондент «POPCAKE» Арина Юркевич побывала на ярком событии «ЖАРА», где телеведущая Ксения Бородина и ее новоиспеченный возлюбленный Николай Сердюков рассказали о своих секретах воспитания дочек девушки.

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