Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В апреле часть россиян получат прибавку к пенсиям, блогерам придется платить новые рекламный налог, оформить семейную ипотеку станет проще, а обычную – сложнее, в детских лагерях будут показывать кино о Великой Отечественной войне, а икра и пиво станут … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии