Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В апреле часть россиян получат прибавку к пенсиям, блогерам придется платить новые рекламный налог, оформить семейную ипотеку станет проще, а обычную – сложнее, в детских лагерях будут показывать кино о Великой Отечественной войне, а икра и пиво станут … .