«Бульон лучше выливать»: врачи назвали 12 продуктов, из-за которых появляются камни в почках

Как часто они бывают на вашем столе? Густой и наваристый бульон — это, конечно, вкусно, но у врачей на него свой взгляд Камни в почках занимают второе место среди урологических заболеваний, а главная их коварность в том, что человек не почувствует их до тех пор, пока они не начнут двигаться.