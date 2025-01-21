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«Бульон лучше выливать»: врачи назвали 12 продуктов, из-за которых появляются камни в почках

«Бульон лучше выливать»: врачи назвали 12 продуктов, из-за которых появляются камни в почках

Как часто они бывают на вашем столе?  Густой и наваристый бульон — это, конечно, вкусно, но у врачей на него свой взгляд Камни в почках занимают второе место среди урологических заболеваний, а главная их коварность в том, что человек не почувствует их до тех пор, пока они не начнут двигаться.

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Ирина Серафимова
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