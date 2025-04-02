Косит всех подряд: что за страшный вирус ходит в России – антибиотики не помогают Ольга БезродняяВ конце марта в России появились сообщения о новом заболевании, вызванном неизвестным вирусом, которое активно обсуждают врачи, медицинские учреждения и представители Роспотребнадзора.
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