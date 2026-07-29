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Регионы России

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Анастасия Потапова уверенно обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Вашингтоне

Анастасия Потапова уверенно обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Вашингтоне

Бывшая россиянка Анастасия Потапова, выступающая под флагом Австрии, одержала уверенную победу над 46-летней американской теннисисткой Винус Уильямс в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 500 в Вашингтоне.

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