Анастасия Потапова уверенно обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Вашингтоне

Бывшая россиянка Анастасия Потапова, выступающая под флагом Австрии, одержала уверенную победу над 46-летней американской теннисисткой Винус Уильямс в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 500 в Вашингтоне.
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