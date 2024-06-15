Саммит мира-2. Украина признала провал «формулы Зеленского»

Владимир Зеленский загодя прибыл в Швейцарию: ведь сегодня стартует саммит по Украине, который Офис президента более года готовил под руководством cоветника президента США по безопасности Джейка Салливана.
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