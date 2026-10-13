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Царьград

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ФСБ сорвала "Паутину 2": Украина пыталась уничтожить русский аэродром

ФСБ сорвала "Паутину 2": Украина пыталась уничтожить русский аэродром

ФСБ сорвала украинскую операцию, которую можно назвать "Паутина 2". Украина во второй раз попыталась уничтожить русский военный аэродром при помощи дронов, но что-то пошло не так.

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