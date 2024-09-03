Мемы про «3 сентября» Михаила Шуфутинского: новые, лучшие, самые смешные

Ну что, календарь все перевернули? Тогда зажжем! Ведь было все у нас всерьез 2 сентября, сегодня — только мемы! фото: соцсетиСтрашно представить, что бы мы праздновали сегодня, 3 сентября, если бы не три человека — два Игоря и один Михаил: Николаев, Крутой и Шуфутинский.
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