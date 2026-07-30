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Президент «Космоса» Оганов: «Расстроился, когда узнал, что сыграем с «Десяткой». Легче было бы сыграть с «Квантом»

Президент «Космоса» Сурен Оганов расстроился, когда узнал, что их соперником в FONBET Кубке России стал ФК «10».

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