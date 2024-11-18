В команде Трампа отреагировали на решение Байдена об ударах по России

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Директор по коммуникациям переходной команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Стивен Чунг прокомментировал сообщения, что действующий американский лидер Джо Байден санкционировал использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.