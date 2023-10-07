Последствия аварии на Челябинской ТЭЦ-3 до сих пор не устранили

Запуск тепла в дома челябинцев снова отложили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по состоянию на 9:30 сегодня, 7 октября, без тепла и горячего водоснабжения остаются 237 жилых домов в южной зоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии