Последствия аварии на Челябинской ТЭЦ-3 до сих пор не устранили

Запуск тепла в дома челябинцев снова отложили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по состоянию на 9:30 сегодня, 7 октября, без тепла и горячего водоснабжения остаются 237 жилых домов в южной зоне.