14 штангистов вошли в заявку сборной России на юниорский чемпионат мира в Перу

Юниоры: Абубакар Цакаев (весовая категория до 61 кг), Андрей Солопий (до 81 кг), Александр Багаев (до 96 кг), Руслан Хабиров (до 109 кг), Семен Караваев (свыше 102 кг), Ислам Шердиев (до 109 кг) и Георгий Мянд (свыше 109 кг).
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