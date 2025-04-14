Новый выпуск государственных ценных бумаг через платформу eVMS.md — в апреле 2025 года

Министерство финансов объявляет о новом выпуске государственных ценных бумаг (ГЦБ), предназначенном для физических лиц, который состоится в период с 21 по 30 апреля 2025 года через цифровую платформу eVMS.
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