В России предлагают увеличить пенсионные баллы

Руководство партии «Новые люди» в Госдуме обратилось к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением увеличить дополнительные пенсионные баллы тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и пожилыми людьми.