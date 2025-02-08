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Пентагон ограничил доступ к книгам по иммиграции и психологии в своих школах

Пентагон ограничил доступ к книгам по иммиграции и психологии в своих школах

Пентагон начал ограничивать доступ к книгам по иммиграции и психологии в своих школах, ссылаясь на подавление администрацией президента США Дональда Трампа программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

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