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Военные новости ★ спецоперация

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ВСУ пытаются копировать форму ВС РФ для возможного проведения диверсий

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