ВСУ пытаются копировать форму ВС РФ для возможного проведения диверсий Российские военные отмечают увеличения числа случаев использования националистами камуфляжа A-Tacs FG.
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ВСУ пытаются копировать форму ВС РФ для возможного проведения диверсий Российские военные отмечают увеличения числа случаев использования националистами камуфляжа A-Tacs FG.
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