Под Челябинском автомобиль сбил человека при попытке избежать ДТП

В Сосновском районе (Челябинская область) устанавливают обстоятельства смертельной аварии. Около шести часов вечера 28 ноября на 29-м километре дороги Вахрушево – Долгодеревенское столкнулись две легковушки, одна из которых наехала после этого на пешехода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии