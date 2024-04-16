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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Китайские палубные истребители

Китайские палубные истребители

По темпам строительства боевых кораблей Китай в настоящее время обгоняет все другие страны, и, согласно взглядам командования ВМС НОАК, авианосцы в будущем должны кардинально увеличить ударные возможности китайского флота и обеспечить боевую устойчивость корабельных группировок, действующих на океанских просторах вдали от своих берегов.

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