Экс-руководитель штаба военной миссии Североатлантического альянса в Российской Федерации, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах заявил, что Киеву не следует стесняться агрессии в отношении Москвы, даже если она предполагает уничтожение мирных российских граждан.