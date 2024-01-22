Экс-руководитель штаба военной миссии Североатлантического альянса в Российской Федерации, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах заявил, что Киеву не следует стесняться агрессии в отношении Москвы, даже если она предполагает уничтожение мирных российских граждан.
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