Тренер "Динамо" Личка: Тюкавин хорошо общается с Маухубом

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, как проходит в клубе адаптация нового форварда команды Эль-Мехди Маухуба, а также отметил его взаимоотношения с конкурентом в борьбе за место в составе, российским нападающим Константином Тюкавиным.