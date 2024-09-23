Тренер "Динамо" Личка: Тюкавин хорошо общается с Маухубом

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, как проходит в клубе адаптация нового форварда команды Эль-Мехди Маухуба, а также отметил его взаимоотношения с конкурентом в борьбе за место в составе, российским нападающим Константином Тюкавиным.
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