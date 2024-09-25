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Генетическое редактирование «на коленке»: как стать сверхчеловеком

Генетическое редактирование «на коленке»: как стать сверхчеловеком

Как и зачем биохакеры экспериментируют на себе. 4 октября 2017 года Джозайя Зэйнер, известный биохакер и CEO генно-инженерной компании The Odin, прямо во время своего выступления на проходившей в Сан-Франциско конференции по биотехнологии, сделал себе в мышцу предплечья инъекцию препарата, содержавшего его собственную ДНК, отредактированную методом CRISPR/Cas9, чтобы стимулировать рост мышечной ткани.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Похоже, нащупали путь к производству программируемых идиотов.
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15 час.
Дмитрий Боев
Не к производству, а к промышленному сокращени их количества. Один такой эксперимент со стволовыми клетками реально имел массовые последствия.
Ответить
15 час.

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