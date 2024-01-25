Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Общая длина перегонов под водными объектами составит около 1 км Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность семи районов столицы.
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