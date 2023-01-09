«Футболка сборной Бразилии – это символ радости нашего народа. Призываем использовать ее для объединения, а не для разделения бразильцев». CBF о протестах в стране

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на протесты в стране. В воскресенье тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в здания Национального конгресса, Федерального Верховного суда и окружили резиденцию нынешнего главы государства Луиса Инасио «Лулы» да Силвы.
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