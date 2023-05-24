СКР возбудил уголовное дело по факту убийства 70-летней пенсионерки с помощью гантели и шнурка в Москве

В Москве возбудили уголовное дело после убийства 70-летней женщины с помощью гантели и шнурка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.
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