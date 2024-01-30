Собянин: 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году

В зимние праздники календарем Russpass воспользовались 1,5 млн человек В зимние праздники календарем Russpass воспользовались 1,5 млн человекМэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал жителям города, что столицу в 2023 году посетили 24,5 млн туристов, большая часть — из российских регионов.
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