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Бывшая зампред правительства Подмосковья Стригункова задержана за взятку

Бывшая зампред правительства Подмосковья Стригункова задержана за взятку

Экс-чиновницу задержали по подозрению в коррупции.Бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову задержали по подозрению в получении взятки В правоохранительных органах сообщили о том, что Стригункова была задержана в Москве по подозрению в получении взятки.

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