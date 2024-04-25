Бывшая зампред правительства Подмосковья Стригункова задержана за взятку

Экс-чиновницу задержали по подозрению в коррупции.Бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову задержали по подозрению в получении взятки В правоохранительных органах сообщили о том, что Стригункова была задержана в Москве по подозрению в получении взятки.