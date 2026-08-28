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Мужчина погиб при пожаре на Большой Зелениной улице в Петербурге

Мужчина погиб при пожаре на Большой Зелениной улице в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Из опасной зоны эвакуировали шесть человек, пишет «Мойка78» .

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