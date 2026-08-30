«Локомотив» намерен усилить состав в ближайшие 12 дней

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных подтвердил, что клуб ведет активную работу на трансферном рынке с целью усиления состава команды.
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