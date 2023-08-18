Поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) приближаются к тактическим успехам на так называемом Времьевском выступе, пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, на Западе вновь пытаются актуализировать тему важности украинского контрнаступления.