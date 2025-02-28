Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator – Стоянки для грузовик...

Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator – Стоянки для грузовиковПриезжайте и сделайте остановку для отдыха вместе с нами, пока мы рассказываем о некоторых остановках для грузовиков, с которыми вы столкнетесь в своих путешествиях, в новом дополнении Iowa для American Truck Simulator! источник#American_Truck_Simulator #Айова.