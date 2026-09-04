РЕСО-Гарантия подвела итоги I полугодия 2026 года

С января по июнь 2026 года РЕСО-Гарантия собрала 72 млрд 571 млн рублей страховой премии. Выплаты по страховым случаям составили 45 млрд 411 млн рублей.
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