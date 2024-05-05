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Цзю − о бое Канело и Мунгуйи: «Мексиканский стиль лучший»

«Вау, мексиканский стиль лучший. Что за бой от Сауля Альвареса и Хайме Мунгуйи!» − написал в соцсетях боксер-средневес Тимофей Цзю.

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