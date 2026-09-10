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Кафе решило заработать на костях 11 сентября: «пережить страхи и слёзы»

Кафе решило заработать на костях 11 сентября: «пережить страхи и слёзы»

Кафе в Борнмуте (Великобритания) оказалось в центре скандала после анонса мероприятия под названием «вечеринка по наблюдению за терактами 11 сентября», где гостям предлагалось сдать телефоны на входе и смотреть архивные кадры атак и прямые репортажи новостей 25-летней давности .

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