NVIDIA в среду ненадолго обогнала Alphabet, став третьей по рыночной капитализации компанией в СШАКомпания NVIDIA в среду ненадолго обогнала Alphabet, материнскую компанию Google, и стала третьей по стоимости компанией в США, пишет Yahoo Finance.
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