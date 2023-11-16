XBOX GAME PASS ULTIMATE — ПРОДЛЕНИЕ НА 1 МЕСЯЦ ➡️ Активация: Redeem.microsoft.com. ➡️Тип това...

XBOX GAME PASS ULTIMATE — ПРОДЛЕНИЕ НА 1 МЕСЯЦ ➡️ Активация: Redeem.microsoft.com.➡️Тип товара: Цифровой ключ (25-значный код, распространяется методом цифровой дистрибуции и не имеет коробок и дисков)➡️ Регион активации: США(если у вас регион другой, то нужно сменить регион на США и активировать продукт через VPN США, тогда вы сможете вернуть его обратно!)➡️ Игровые платформы: ПК/XBOX.