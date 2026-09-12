Бесшумный пистолет без глушителя

«А это что?». Кадр из кинофильма «Ва-банк» (1981). Дело в кинофильме происходит в 1925 году— А это что?— Глушитель! — Запакуете все сразу или добавить к этому револьвер?«Ва-банк» (1981)Рассказы об оружии.
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