Бесшумный пистолет без глушителя

«А это что?». Кадр из кинофильма «Ва-банк» (1981). Дело в кинофильме происходит в 1925 году— А это что?— Глушитель! — Запакуете все сразу или добавить к этому револьвер?«Ва-банк» (1981)Рассказы об оружии.