На открытии пятничных торгов ожидается смешанная динамика

На открытии пятничных торгов ожидается смешанная динамикаМинувшие торги на Московской бирже завершились разнонаправленно: долларовый индекс РТС прибавил 0,16% до 1677,36 пункта, рублевый индекс МосБиржи потерял 0,41% и опустился до 3827,71 пункта.