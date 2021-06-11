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На открытии пятничных торгов ожидается смешанная динамика

На открытии пятничных торгов ожидается смешанная динамика

На открытии пятничных торгов ожидается смешанная динамикаМинувшие торги на Московской бирже завершились разнонаправленно: долларовый индекс РТС прибавил 0,16% до 1677,36 пункта, рублевый индекс МосБиржи потерял 0,41% и опустился до 3827,71 пункта.

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