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СК: два человека погибли в Новокузнецке из-за упавшего на машину дерева

СК: два человека погибли в Новокузнецке из-за упавшего на машину дерева

Два человека погибли в Новокузнецке из-за упавшего во время урагана дерева. Тополь приземлился на стоявший рядом автомобиль, сообщили в Telegram-канале СУ СК по Кемеровской области.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Дерево старое. У нас тоже стоит много старых деревьев. Недавно огромная ветка обломилась от старости и упала на  припаркованный под деревом автомобиль, капитально помяв капот. На следующий день приехали службы, стали пилить упавшую ветку, а само дерево не трогают. Я подошел и стал говорить,, чтобы они все дерево срезали...Оно уже попилено, от старости разваливается, но еще довольно большое... НЕТ!! Тупо убрали только ветку, увезли обрезки, и на этом все. Остальные ветки будут еще обламываться. ВОТ ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ... А ведь в Новокузнецке два человека погибло из-за упавшего дерева, и двое пострадали.
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