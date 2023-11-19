СК: два человека погибли в Новокузнецке из-за упавшего на машину дерева

Vladimir Lioubimcev

Дерево старое. У нас тоже стоит много старых деревьев. Недавно огромная ветка обломилась от старости и упала на припаркованный под деревом автомобиль, капитально помяв капот. На следующий день приехали службы, стали пилить упавшую ветку, а само дерево не трогают. Я подошел и стал говорить,, чтобы они все дерево срезали...Оно уже попилено, от старости разваливается, но еще довольно большое... НЕТ!! Тупо убрали только ветку, увезли обрезки, и на этом все. Остальные ветки будут еще обламываться. ВОТ ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ... А ведь в Новокузнецке два человека погибло из-за упавшего дерева, и двое пострадали.