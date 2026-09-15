Политик Филиппо: польский милитарист Туск призывает к войне с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто призывает к войне с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя его слова о возможной эскалации с Москвой в ближайшее время.