Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто призывает к войне с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя его слова о возможной эскалации с Москвой в ближайшее время.
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