Суд по незаконному разрыву договора с Нижней лаврой перенесли на апрель

19 февраля 2024 года прошло заседание Северного апелляционного хозяйственного суда, посвященное незаконному разрыву договора государства с монастырем Киево-Печерская лавра о пользовании помещениями Нижней лавры.
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